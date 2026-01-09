不動テトラ <1813> [東証Ｐ] が1月9日大引け後(18:45)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.7倍の22億円に急拡大し、通期計画の40億円に対する進捗率は55.2％に達し、5年平均の37.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比35.2％減の17.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の10.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.8％→5.2％に悪化した。



