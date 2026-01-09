【特集｜チーム医療の現場】患者を支える心臓リハビリテーション指導士に密着【新潟】
心疾患を発症した患者への運動療法や心理的ケアなどにより社会復帰を支える『心臓リハビリテーション指導士』に注目が集まっています。チーム医療で患者を支える心臓リハビリの現場と、県内の課題を取材しました。
新潟市中央区にある新潟南病院。
行われていたのは、心臓リハビリテーション。この日は心疾患の治療をしている90代の男性がリハビリをしていました。
■心疾患でリハビリ 90代
「使わない筋肉を使うと息が上がるけれど、慣れてくると何ともない。最初はきつかった。力がついたおかげでしょうね。」
心臓リハビリテーションとは、心臓や血管を患った患者の再発を防ぐために行われる運動療法や生活指導などの総合的な取り組みです。その専門的な知識を持つのが心臓リハビリテーション指導士＝『心リハ指導士』の資格を持つ医療従事者です。
■理学療法士(心リハ指導士) 遠山岳海さん
「心臓の機能が弱くなった患者さんに対して、その機能を上げるようなリハビリをしています。不整脈が出ていないかが気を付けるポイントで、心不全の症状が悪化していないか確認しながら運動していました。」
厚生労働省の推計によると、2023年の心疾患の患者数は全国で約358万人。2020年に比べ50万人以上増えています。新潟大学大学院の猪又孝元教授は、県内の心臓リハビリについて課題が多いと指摘します。
■新潟大学大学院 医歯学総合研究科 猪又孝元主任教授
「心臓リハビリの風土もあまりなく理解してくれる先生もいなかったからか、全国に比べ診療の施設数や関わっているお医者さんの数は全国でも最下位レベルにとどまっています。」
日本心臓リハビリテーション学会に登録された県内の心リハ指導士は98人。佐渡市には1人も登録されていないなど地域によって偏りがあります。
■新潟大学大学院 医歯学総合研究科 猪又孝元主任教授
「生活を支えるためには心臓だけなおしてもうまくいかない。そこ(心臓)を支える武器が、じつは心臓リハビリテーションのメニューに加わっています。心臓病の方を幸せにしてあげる最大の道具。」
猪又教授を中心に、心疾患にかかわる医療を充実させようという取り組みが始まっています。
2025年7月、新潟大学医歯学総合病院内に開設された『にいがた脳心(のうしん)センター』。
脳血管や心臓、いわゆる循環器系疾患に関する相談を無料で受け付けるほか、この分野にかかわる医療人材の育成などを目指します。
■新潟大学大学院 医歯学総合研究科 猪又孝元主任教授
「まず圧倒的に医者が足りないというのがあると思う。資源の足りなさをシステムとして補っていく努力が必要だと思う。」
2022年には、心リハ指導士の資格取得を支援するためクラウドファンディングを実施したところ700万円が集まりました。奨学金などに活用され、これまで22人が心リハ指導士の資格を取得しました。
合格者の1人、新潟南病院で理学療法士を務める遠山岳海さんです。
■理学療法士(心リハ指導士) 遠山岳海さん
「費用が5～6万円かかるというところも資格を取るための壁になるかなと。あとは試験対策でどうやって勉強したらいいのかなかなか一人では難しくて、そこもクラウドファンディングで講義とか教えていただいたので助かりました。」
心リハ指導士の資格を取得するには、1年以上心臓リハビリに従事していることや毎年講習会に参加することなどが条件です。
■理学療法士(心リハ指導士) 遠山岳海さん
「(資格取得後)日々の診療のなかで、リハビリの質が上がったと思っています。」
