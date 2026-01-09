本格的な受験シーズンを前に、受験生を応援するかたい「お守り」が配られました。



燕市の信濃川大河津資料館で配られていたのは－



■髙橋泉アナウンサー

「通るの文字に桜の花がデザインされた袋。中には地域を水害から守ってきた特別な石が入っています。」



その名も『合格通水石』。

長年、大河津分水の川底を保護してきた床固の石で、改修工事により撤去されたものです。石には困難を乗り越えて通水した大河津分水にあやかって「諦めなければ通ずる」という意味が込められています。



■受け取った人

「子どもが大学を受験するので、お守りということでもらいに来ました。」



■信濃川河川事務所 小八田涼さん

「大河津分水路のように(願いが)通じることを願っておりますので、頑張っていただければなと。」



合格通水石は300袋限定で、信濃川大河津資料館と長岡市のにとこみえ～る館で配られます。