¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤¬¼ç±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Îé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊõÄÍÂàÃÄ¸å½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡ÙÆüËÜÈÇ¸ø±é¤Î¾å±é¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ËÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖËÜ¸ø±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø±é¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿Ùõ¤ËÉñÂæÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³§ÍÍ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ÏÁ´¤ÆÊÀ¼ÒÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎé¿¿¶×ÍÍ¤Ë°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬·à¾ìÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Îé¿¿¶×¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÃæ»ß¤ò¼õ¤±¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Îé¿¿¶×¤¬Àì¿´¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¼ç±é¤Ç2010Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¡¢Îé¤Î¼ç±é¤È5·î¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÊÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡Ë¡¢7·î¤ÎÂçºå¸ø±é¡ÊÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢8·î¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡ÊÇîÂ¿ºÂ¡Ë¤Þ¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îé¤Ï2009Ç¯¤Ë¼óÀÊ¤ÇÊõÄÍ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£à50Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºàá¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£19Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£²Î¾§ÎÏ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÊõÄÍ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤·¡¢10·î¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCULEN¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£