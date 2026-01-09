礼真琴主演のミュージカル『バーレスク』公演中止を発表「実施を断念せざるを得ない状況」【全文あり】
元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル『BURLESQUE バーレスク』の上演が中止になることが、きょう9日に会場となる大阪・梅田芸術劇場の公式サイトで発表された。
【写真】英国で『バーレスク』を観劇した礼真琴
同作は、2010年の大ヒット映画『バーレスク』をもとに、圧巻の衣裳と華麗な振付で舞台化。昨年夏、ウエストエンドを熱狂させた話題の大型新作ミュージカルで、世界に先駆けて日本に上陸する。5〜6月に東京・東急シアターオーブ、7月に梅田芸術劇場メインホール、7〜8月に福岡・博多座で上演されることが予定されていた。
サイトでは「ミュージカル『バーレスク』公演中止のお知らせ」とし、「弊社梅田芸術劇場では、ミュージカル『バーレスク』日本版公演の上演権を取得し、実現に向けて入念に制作における準備を進めてまいりました。しかしながら、誠に遺憾ではございますが、本公演の実施を断念せざるを得ない状況となりました」と報告。
「本公演を心待ちにしてくださっていたお客様には、このようなご報告となりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。あわせて、公演の実現に向けてご尽力いただきました日本キャストならびにスタッフの皆様に対しましても、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして「このたびの事態を重く受け止め、今後はこれまで以上に真摯に舞台制作に取り組み、皆様に信頼していただける舞台エンタテインメントをお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります」と伝えた。
【全文】
ミュージカル『バーレスク』公演中止のお知らせ
弊社梅田芸術劇場では、ミュージカル『バーレスク』日本版公演の上演権を取得し、実現に向けて入念に制作における準備を進めてまいりました。しかしながら、誠に遺憾ではございますが、本公演の実施を断念せざるを得ない状況となりました。
本公演を心待ちにしてくださっていたお客様には、このようなご報告となりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。あわせて、公演の実現に向けてご尽力いただきました日本キャストならびにスタッフの皆様に対しましても、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
このたびの事態を重く受け止め、今後はこれまで以上に真摯に舞台制作に取り組み、皆様に信頼していただける舞台エンタテインメントをお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
