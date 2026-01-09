若手演歌歌手の辰巳ゆうと（28）が、東京・中野のなかのZERO大ホールで、バースデーコンサートを開催した。

この日28歳の誕生日を迎えた辰巳は、アッシュグレーにした髪色で登場。メークも流行りの韓国風にアップデートし、アイドルのような輝きを放った。新ビジュアルに、集まった1200人のファンもメロメロ。「フー！」「かわいいー！」と黄色い歓声が上がった。

公演は、3月4日発売のロック調の新曲「ロンリー・ジェネレーション」を初披露してスタート。サプライズで、豪華なバースデーケーキや、ものまねタレント・コロッケから祝福のボイスメッセージが贈られ「わぁー！」と感激する場面も。観客からも「おめでとう！」と祝われながら「百人力」や「鈴鹿峠の旅がらす」など全曲オリジナルの17曲を歌い上げた。

今年を「変化の1年」と位置づけた辰巳。開演前の取材で、新曲について「演歌を歌ってデビューしましたけど、そこにこだわることなく、いろいろなジャンルの発声方法だったりと音楽の要素を取り入れて、自分の新たなジャンルを作れるように、意識しました」と込めた思いを明かした。

ヘアスタイルは、Number＿iやK−POPアイドルを参考にカラーリング。その意図については「ある意味、脱・演歌歌手というか、ビジュは等身大の28歳を見てもらうのも一つなのかな」と説明した。「この髪色にして、自分が演歌を歌えるのかという葛藤も正直あった」としつつも「なんとなく演歌歌手は黒髪でないといけないというしきたりがあると思うんですけど、新たな演歌の時代を築いていくのには、髪色とかも自分がまっすぐ演歌の心を持ってれば関係なくちゃんと歌えると思うようになりましたし、演歌界になかったものをどんどん自分が先駆者として挑戦して発信していければ」と力強く語った。

そして「この髪色にした以上、簡単に黒には戻さずに、今流行りの要素を取り入れるのもこれからの時代大事なのかなと思う」と覚悟を口に。演歌界に新しい風を吹かせ、夢のNHK紅白歌合戦に向けて前進していく。