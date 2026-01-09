去年8月の記録的大雨から約5か月が過ぎた5日、大きな被害を受けた玉東町で閉鎖が続いていた町唯一の図書室が再開しました。



久々に戻ってきた、子どもが自由に本を読める空間。



■子ども

「うれしくてとても楽しい」





ここは、玉東町役場に設けられた仮設の図書室です。



去年8月、県内を襲った記録的大雨。県内では断続的に線状降水帯が発生し、7つの市と町に大雨特別警報が発令されました。

玉名郡玉東町では、町の中心部を流れる木葉川が氾濫。川沿いの公民館は床上60センチまで水が押し寄せ、1階の図書室では大量の本が水に押し流されました。





■玉東町教育委員会 安田健司課長補佐「子どもがとりやすいように低い位置に置いていたのでほとんど水にぬれて流されたり、読めなくなったものが結構あります」

蔵書のおよそ6割は処分することに…。町にたった一つの図書室は、閉鎖せざるを得なくなりました。



4か月後の、去年12月。中央公民館は、閉鎖が続いていました。

図書室は今後、修繕して再開させる予定ですが時期のめどは立っていません。



こうした中、玉東町は住民の声を受け役場の中に仮設の図書室を設置することを決めました。



■玉東町教育委員会 安田健司課長補佐

「水に浸かったものをきれいに洗って拭いて持ってきました」



水に浸かっていない本も湿気を含んでいたため、およそ1か月乾かして読める状態に。新たに400冊を購入し、子どもたちに人気の本も選びました。





■玉東町教育委員会 社会教育課（図書担当）坂田裕紀さん

「いっぱい子どもたちが来てにぎやかにしていたので復活に向けて頑張っています」



5日。5か月ぶりに図書室が再開しました。





■利用者の子ども

「前の図書館より本の並べ方が変わって新しい図書館になっていいと思いました」

「またいっぱい来たいです」



キッズスペースのいすは、中央公民館にあったものを持ってきました。当面は、ここが「町の図書室」です。



■坂田裕紀さん

「また子どもたちが本を読んでうれしそうにしている姿が見られてとてもうれしいです。子どもから年配の方まで穏やかに集える場所になればいいなと思います」



大雨被害にも負けず、新たな憩いの場所が生まれました。