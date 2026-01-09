自民党と公明党の連立が解消されて初めてとなる、公明党熊本県本部の新年会が開かれました。

【写真を見る】自公「県政ではお互い協力」 新年会で握手交わすも…選挙では「これまで通り協力」とはいかず？

取材すると、県内の自民・公明の複雑な関係性が見えてきました。

自民党国会議員の姿なく

1月9日、熊本市のホテルで開かれた公明党県本部の賀詞交歓会には、木村知事を始め、県内の市町村長など約900人が集まりました。

参加人数は例年とほとんど変わらないということですが、去年まで参加していた自民党所属の国会議員の姿はありませんでした。

今年は自民党の議員には案内状を出さなかったということです。

県本部の城下代表は、理由として自民党と日本維新の会が合意した「衆議院の議員定数削減」を挙げました。

公明党県本部 城下広作代表「この問題は2党間だけで決める話ではなく、到底容認できないと考えています。公明党としてはこれを強行することがあれば断固対立しなければなりません。そこで今回はご案内を控えさせて頂きました」

自民党県連会長「26年の関わり 何ら変わらないという思い」

ただ、会場には、案内は受けていないものの、自民党県連の前川会長を始め24人の県議が参加していました。

自民党県連 前川收会長「去年も、おととしも、26年前も、ずっと続いてきた皆さんとの関わり、お付き合い。その頃と何ら変わっていないという我々の思いのあらわれ」

前川会長は、県内の自民党と公明党の関係について「国政の状況は変わっても、県政では知事を支える与党という立場は変わらない」と強調しました。

公明党県本部 城下広作代表「改めて我々は、木村県政に対してはお互い協力し、県民のために発展のために頑張るということは呼吸が合っているなと確認できた」

ただ、長年続いてきた選挙の協力体制については「これまでと同じ」とはいかないようです。

選挙に向けて 自公それぞれの思い

公明党県本部 城下広作代表「今の段階では一切自民党の国会議員には推薦の願いを出さないし、我々も求めないし、向こう（自民党側）にも出さないというスタンスは基本的な党の考え方」

自民党県連 前川收会長「選挙においてもその時ごとにそれぞれの背景・シチュエーションをしっかり吟味して頂きながら、出来れば一緒にやって頂けたらありがたいと思いますし、出来ない時もある」