◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)

世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。2回戦に進んだ早田ひな選手(世界ランク10位)は日本時間9日、同3位の強豪・蒯曼選手(中国)と対戦し「1-3」で敗れました。

第1ゲーム序盤に連続ポイントを許した早田選手でしたが、5連続ポイントで一気に逆転。そのまま11-7でゲームを先取します。しかし第2ゲームは反撃に出た相手に6連続ポイントを許すなど、序盤から主導権を握られる展開に。それでも追い上げを見せ1点差に迫ると、たまらず相手もタイムアウトを取ります。その後はデュースに持ち込むも、逃げ切りを許し10-12で落としました。さらに第3ゲームも8-11で落とします。

2ゲームを連取され、早田選手にとってあとがない第4ゲームは、序盤から一進一退の攻防となります。タイムアウトを取ったのち1点差まで迫った早田選手でしたが、以降は相手の勢いを止められず。6-11で落とし、ゲームカウント「1-3」で2回戦敗退となりました。