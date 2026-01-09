演歌歌手辰巳ゆうとが28歳の誕生日の9日、東京・なかのZERO大ホールでバースデーライブを行った。

この日がファンの前で新年初歌唱。約1200人に、3月4日発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」を初披露するなど約2時間で17曲を熱唱した。

公演前、取材に応じた。

◇ ◇ ◇

−28歳の誕生日を迎えた思いを教えてください

1つ年を重ねたことによって30代がまた近づいたなというのがうれしくもあり寂しさもあります。自分もアラサーになったことで、成長できる1年にしていきたいと思っています。

−新曲「ロンリー・ジェネレーション」はどんな曲ですか

自分が独りぼっちだと思う時もあると思いますが、孤独の寂しさと戦いながらも1人ではないんだよという世界観。ロック調のメロディーです。「迷宮のマリア」と同じようにコンサートで盛り上がる1曲にしたい。ファンの人に熱く楽しんで欲しいです。演歌では使わない高いところ（キー）もあって発声方法も異なる。新たなジャンルの開拓です。はやりの音楽の要素を取り入れています。

−髪の毛が黒からシルバーに変わりました

変化の1年にしたかった。ここは“イチかバチか”で、もう元には戻れない。ビジュアルは脱演歌歌手というか等身大の28歳です。この髪で演歌を歌えるかという葛藤も自分自身にありましたが、『演歌歌手＝黒髪』という、しきたりみたいなものではなく、従来の演歌界にはなかったものを先駆者として発信していきたい。今の髪色はアッシュグレーですが、シャンプーするごとに髪色が7変化します。簡単には黒色には戻しません。

−明治座舞台「松平健×コロッケ45周年特別公演」が10日に始まります。共演する松平健は何か言っていたしたか？

髪色を変えたのはけいこの最中。けいこ場で自分の髪を見て「おー、テレビに出ている時に口紅を塗っているのか？」と聞いてきました。一体どういうことなのか…。「リップは塗っています」と答えました。時代劇ではカツラをかぶるので分かりませんが、カツラを脱ぐとこのヘアです。

−8日放送のフジテレビ系「ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP」に出演しました

はい。新しい挑戦でした。「ドリフの大爆笑」は親にDVDを買ってもらったくらいのファン。出演をしてうれしかったです。高木ブーさんの笑いが大好きです。番組に出演をして、1つ1つ細かい作業があって笑いができていると知ることができました。27歳の最後の日に放送をされてうれしかったです。これからも、歌以外にいろいろと挑戦をしたい。

−あらためて髪の色について

はい。覚悟をもってこの髪色にしました。いろいろな意見があるのは覚悟しています。Kポップアイドルの皆さんとか、衣装もシックな感じで作った。すべて振り切ったスタイルにこだわった。これで誰にも注目されないとしたらさみしい（笑い）。

−30歳までにやりたい3つのことは何ですか

紅白歌合戦出場、レコード大賞の金賞受賞、そして海外に行ったことがないので海外へ。過酷ロケでも、楽しい旅行でも良い。海外で新たな発見をしたい。

−最後にファンにひと言を

大きな変身をして1年が始まります。今年はデビュー9年目に入る。来年は10周年の節目。昨年は自分自身、頑張ったが年末の番組には遠かった。今年こそは。大みそかを笑って過ごせる1年にしたいです。