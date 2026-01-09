演歌歌手辰巳ゆうとが28歳の誕生日の9日、東京・なかのZERO大ホールでバースデーライブを行った。

この日がファンの前で新年初歌唱で、3月4日発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」を初披露した。

オープニングで「明けましておめでとうございます。今年の新曲をお聞きください」とあいさつ。約1200人のファンが手に持つ青、ピンクなどのカラフルなペンライトが揺れる中で早速「ロンリー・ジェネレーション」を熱唱。歌唱後に「どうですか？」と問いかけると「良い〜」の合唱が響き渡った。

ステージ上で誕生日をケーキで祝福するシーンもあった。ファンの「♪ハッピーバースデー トゥー ユー」に「すげー」と感激。「何も聞いていなかったけど…。正直、あるんやないかと思っていました」と笑わせて「28歳。徐々に筋肉痛が治らなくなってきました」と続けた。

10日が初日の明治座舞台「松平健×コロッケ45周年特別公演」で共演するコロッケが声で祝福メッセージを寄せた。得意のものまねで武田鉄矢、玉置浩二、志村けんさんの声を次々と繰り出した。これには「昨日も稽古で一緒で楽屋も隣なのに全く気付かなかった」と驚いていた。

前作「運命の夏」はCDの売り上げ8万超を記録するスマッシュヒット。ミュージックビデオ再生回数は200万に達した。そして同作までオリコンの演歌・歌謡曲ランキングで8作連続1位を獲得するなど、若手演歌歌手としての地位を確立している。

それでももう一皮むけるため、うま年の26年を辰巳は銀髪で駆け抜ける。【松本久】