£Ç£ò£ï£ë ²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤¬ÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ë¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍÎÁ¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÎÀ¼
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀ¸À®£Á£É¡Ö£Ç£ò£ï£ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ²èÁü¤òÀÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç£¹Æü¡¢²èÁü¤ÎÊÔ½¸¤¬ÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ç£ò£ï£ë¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤é½÷À¤¬£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎàÈï³²á¤¬Â³½Ð¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×£Ó£Ô£Õ£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²èÁü¤¬¿åÃå»Ñ¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ï°ãË¡¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÊÔ½¸²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤òÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÔ½¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£¹Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö²èÁü¤ÎÀ¸À®¤ÈÊÔ½¸¤Ï¸½ºß¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈï³²¤Ï¸º¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÍÎÁ¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸«²ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¿¡£
