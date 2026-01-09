ジョリーパスタ、「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」など冬の定番パスタ3品発売
ジョリーパスタは、1月8日より“窯焼きチーズパスタ”2品と豆乳のパスタ1品を販売している。
ジョリーパスタ「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」
「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」は、クリームソースのパスタにプリプリ食感と濃厚な旨みが特長の播磨灘産牡蠣、ベーコンをのせ、ホワイトソースやチーズをかけてオーブンで焼き上げた一品。お好みで西洋わさびとブラックペッパーを加えると、爽やかな辛みがアクセントとなり、より奥深い味わいを楽しめるという。価格は、1,639円。
ジョリーパスタ「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」
「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」は、生パスタ“フェットチーネ”を使用したミートソースパスタに、燻製したスカモルツァチーズやミックスチーズをたっぷりかけて焼き上げたパスタ。別添えのフライドガーリックとブラックペッパーをかけると、香ばしさとスパイシーな風味が加わるそう。価格は、1,419円。
ジョリーパスタ「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て 〜鶏ごま担々〜」
「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て 〜鶏ごま担々〜」は、山椒などのスパイスを使用した鶏そぼろが、まろやかな豆乳スープ、キャベツやほうれん草の甘みと相性抜群。寒い時期にほっと温まる一品となっている。価格は、1,199円。
