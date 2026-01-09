NOA、8LOOMメンバーと「2026の始まり」ショットにファン悶絶「絆は永遠」「エモすぎ」
【モデルプレス＝2026/01/09】アーティストのNOAが1月8日、自身のInstagramを更新。TBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMメンバー2人とのオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】期間限定ボーイズグループメンバー“奇跡”の集結
この日、NOAは「良い気しかしない2026の始まり」と添えて、近況を伝えるオフショットを投稿。その中で「君の花になる」で8LOOMのメンバーを演じていた俳優の高橋文哉、ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎とカーブミラー越しに撮影した自撮りを披露していた。
8LOOMは「君の花になる」から誕生した劇中ボーイズグループとして様々なライブやイベントなどに出演。放送から4年が経とうとしている今も、共演ショットがアップされると度々SNSで話題を呼ぶほどだ。
この投稿には「相変わらず仲良しで嬉しい」「8LOOMの絆は永遠」「エモすぎ」「最高の年始」「今でも集まってるの尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
