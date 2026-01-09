生田斗真（C）日本テレビ

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/09】1月10日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

【写真】生田斗真「気付かなかった」話題の別人級ショット

◆生田斗真、デビュー曲をテレビ初披露


芸能生活30周年を迎える生田斗真が本格的音楽活動を開始。日本テレビに眠る貴重映像と共に生田の30年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平が掘り下げる。芸能生活30年にして、音楽活動を後押ししたアーティストとの秘話も語る。

さらに、上白石萌歌＆生田W主演日テレ系新土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」の主題歌となるデビュー曲「スーパーロマンス」をTV初披露する。

◆大竹しのぶ・MAZZELも登場


歌手デビュー50周年を迎える大竹しのぶが「with MUSIC」に初出演。日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞なども受賞し女優としても活躍する大竹だが、本番組では大竹のアーティストの一面をMC有働・松下が徹底的に深掘りする。

アーティストとして転機を与えてくれたと語る忌野清志郎との出会いや、 ディズニー映画の「マレフィセント」の日本語主題歌を担当した時の秘話も。スタジオでは大竹が主演を務める上演15周年記念公演「ピアフ」の劇中歌「愛の讃歌」を歌唱する。

さらに、BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELの出演が決定。メンバーのNAOYAがW主演を務めるドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマに起用され、各音楽チャートで44冠を獲得した話題曲「Only You」を披露する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】