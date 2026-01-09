飼い主さんの髪の毛にじゃれつく無邪気な子猫の動画が癒されると話題です。動画には「自然に笑顔になれる動画！」「見ると隠れるwかわいい」などのコメントが寄せられ、10万回以上再生されているようです。

【動画：髪にじゃれついてくる『子猫』→飼い主さんが振り返ると……微笑ましすぎる光景】

飼い主さんの髪が気になる子猫

TikTokアカウント「Ti Tan」に投稿されたのは、飼い主さんと子猫のある日の様子です。飼い主さんが座ってスマホを触っていると、子猫が結んだ髪の毛にじゃれついてきたそう。

飼い主さんが振り返ると、まるで「だるまさんが転んだ」の遊びのように子猫はダッシュで逃げていったのだとか。

子猫と飼い主さんの可愛い攻防

そして飼い主さんがスマホを見ると、懲りずにまた髪の毛をねらう子猫。飼い主さんが子猫を見ていない瞬間をねらって、また髪の毛に猫パンチをしてきたそう！

飼い主さんが振り返ると、子猫はダッシュで枕の隙間に隠れたのだとか。飼い主さんと子猫の可愛い攻防が続いたそうです。

何度もアタックする子猫

その後も何度も、飼い主さんが見ていない瞬間をねらって子猫は髪の毛にアタックしてきたそう。猫ちゃんが髪にじゃれてきて、なかなかのんびりできなかった飼い主さんでした。

飼い主さんのTikTokアカウントでは、今回ご紹介した猫ちゃんの動画が他にも投稿されています。可愛い子猫の姿から今後も目が離せませんね。

ご紹介した投稿は10万回以上再生され「見ると隠れるwかわいい」「ヒット＆アウェイw」「後ろで虎視眈々と狙ってんの可愛い」等のコメントが寄せられ、一生懸命髪の毛を狙っている子猫の姿に思わず笑顔になる人が続出したようでした。

TikTokアカウント「Ti Tan」では、今回ご紹介した猫ちゃんの姿がたくさん投稿されており、可愛くて癒されると話題になっています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Ti Tan」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。