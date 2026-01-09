どんなボトムスとも好相性！【しまむら】40・50代が羽織りたい♡「ベージュアウター」

【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のベージュアウターが、いろいろなボトムスと合わせやすくて便利だと、注目を集めているもよう。そこで、40・50代にぴったりなベージュアウターと、その着こなしテクを紹介します。あたたかそうなショート丈の中綿ジャケットやミドル丈のノーカラーコートなどを使った、冬らしいアウターコーデをぜひ真似してみて。

すっきりシルエットのミドル丈コート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コート」\4,389（税込）

軽さと温かさの両方を兼ね備えた、スライバーニットのミドル丈コート。公式Instagramによると「スッキリシルエットでパンツにもスカートにも合わせやすいデザイン」とのこと。冬コーデの幅をぐっと広げてくれそうです。すっきりとしたノーカラーデザインで、ストールやハイネックなど、首元にボリュームが出やすいトップス合わせもバランスが取りやすそう。アクセントとして袖口につけられたベルト風のデザインもポイントです。

オンオフ問わずに着回せそうなシンプルさ

ナチュラルなベージュの色味と、スタイルアップが狙えそうな縦長のシルエットは、シーンを問わずに着こなしやすそう。きれい色ニットと合わせて清楚に着こなせば、好印象なお仕事コーデが完成します。休日にはデニムパンツなどカジュアルなアイテムと合わせたり、シックなワンピースの上から羽織って特別な日の装いにしたりと、いろいろテイストを変えて楽しめそう。

冬らしさたっぷりなショート丈ジャケット

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コート」\3,289（税込）

公式Instagramで「すっきりシルエットと短めの丈でどんなボトムとも好相性」と紹介されている、シンプルなデザインの中綿ジャケット。一枚持っておくだけで、毎日の洋服選びの悩みが軽減されそうです。風を通さないように袖口内側がリブになっていて、強風の日や寒さが厳しい日のお出かけでも、快適に過ごせそう。フードは取り外しが可能なので、その日の気分に合わせて形を変えて楽しめます。

落ち着いた印象の上品カジュアルに

襟付トップスとフレアスカートの上品コーデの上にざっくり羽織って、カジュアルダウン。こなれ感と親しみやすさのある、大人のきれいめカジュアルコーデの完成です。アウターはもこもこしすぎず、腰くらいまでの丈なので、フレアシルエットのスカートともすっきり着こなせます。足元にはボア付きのシューズを合わせ、冬っぽさをもうひとさじプラスしているのがポイント。落ち着いた色味でまとめ、大人の余裕を感じさせる装いに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：Hina.W