静かだなぁと居間を覗いてみたら……2匹の猫が見せた『まさかの格好』が184万再生「来世は家猫になりたい」「やる気出ないときあるよね」
静かだなぁ、と居間を覗いてみたところ、そこには最上級のリラックスポーズで寝転がる2匹の猫さんが！？まさに『何もしない』状態の猫さんたちの姿は、TikTokにて記事執筆時点で184万回再生を突破し、「最近の自分だw」「完全に充電切れで可愛い笑」「あー俺もこうなりたいw」といった声が寄せられました！
【動画：静かだなぁと居間を覗いてみたら……2匹の猫が見せた『まさかの格好』】
居間を覗いてみると…
TikTokアカウント「もん（@ko.mu.gi）」さまでは、猫の「あずき」ちゃん、「まる」ちゃん、そして一緒に暮らすワンちゃんの様子が不定期に更新されています。
ある日、「静かだなぁ」と思い、飼い主さんが居間を覗いてみると……
2匹の猫さんが、とんでもなくリラックスしているではありませんか……！2匹とも仰向けに大の字になるように寝転がり、だら～んと全身が脱力していたのだとか。まさにBGMでかかっている「な～にもしない、何もしない！」という歌詞にピッタリな光景です（笑）
2匹ともすやすや眠っているのかな、と思いきや……
しっかり目が開いているではありませんか！飼い主さんがやってきた気配で目が覚めたのか、はたまた、ずっとこの体勢でガン見していたのかはわかりませんが、なんだか異様な表情です……。
その後も飼い主さんが近くで見守っていると、起きているのに意地でも動かなかったあずきちゃんが起き上がったのだそう！そろそろ「何もしない」状態も限界だったのかもしれませんね！
まるで休日のお父さんのような起き上がり方をしたあずきちゃんの後ろでは、いまだに微動だにせず寝転がっているまるちゃんの姿が……。
まるちゃんは、本格的に熟睡しているのかもしれません。ゆっくり休んでね！
別の日にも覗いてみると…
ちなみに、別の日にも居間を覗いてみると……
仲良く隣に並んで寝ているあずきちゃんとまるちゃんの姿が！普段からとても仲が良いことがうかがえます。
また別の日には、わんちゃんも交えてみんなで仲良く日向ぼっこする姿も♡
毎日、穏やかに過ごす2匹の猫さんとわんちゃんなのでした！
くつろぎすぎている姿がSNSで大反響
あまりにも人間のようにくつろぐあずきちゃんとまるちゃんの姿は、TikTokに投稿されると注目を集め、記事執筆時点で184万回以上も再生されています。
コメント欄には「最近の自分だw」「完全に充電切れで可愛い笑」「あー俺もこうなりたいw」といった声が殺到しました！
のんびり穏やかな暮らしを楽しむあずきちゃんとまるちゃんの生活は、TikTokアカウント「もん」さまでご覧いただけます。ぜひ気になる方はチェックしてみてくださいね！
あずきちゃん、まるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。