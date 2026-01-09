「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」アーカイブ映像が、米津玄師公式YouTubeチャンネルにて公開
昨年12月20日に開催された「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像が、米津玄師公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、そして主題歌の米津玄師による「IRIS OUT」、エンディング・テーマの米津玄師と宇多田ヒカルによる「JANE DOE」のヒットに感謝を込めて開催されたスペシャル花火。「IRIS OUT」「JANE DOE」の音楽にのせ、夜空を鮮やかに彩る特別演出のミュージック花火が、12月20日19時より東京・お台場にて、お台場レインボー花火とのコラボレーションとして開催された。
公開となったアーカイブ映像は、デンジとレゼの特別フレームとともに、さまざまな方向から捉えた花火が楽しめる、臨場感のあふれる映像となっている。ナレーションは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』デンジ役の戸谷菊之介が担当している。
当日は雨が降りしきる中、ミュージック花火を見に多くの観客が来場し大盛況。「IRISOUTからのJANEDOE、音楽とともにしとしとと降り注ぐ雨の音がレゼの心情に寄り添うようで泣けました」「チェンソーマン屈指の名シーンを思い出させる花火がみれてよかった」など、映画とリンクした演出に感動した来場者から多くの感想が寄せられた。
また、昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』にて米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」の映像も、米津公式YouTubeチャンネルでアーカイブ公開された。同映像はNHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開され、6日間で1000万回再生を突破。HANAのゲスト出演や、サメライドなど見どころ満載な演出のなか、総勢100人による圧巻のステージが繰り広げられる様子が映し出されている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、藤本タツキの漫画『チェンソーマン』の中でもファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語【エピソード「レゼ篇」】を映画化。主人公デンジが偶然出会った少女レゼにほんろうされながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションと共に描かれる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
