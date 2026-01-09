Aぇ! group、新アルバム『Runway』リード曲「Again」ティザー公開 特典には“彼女目線”映像企画も収録
4人組グループ・Aぇ! groupが2月25日に発売する2ndアルバム『Runway』より、リード曲「Again」のティザー映像が公開された。またアルバム収録内容も明らかとなった。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
ティザーは雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を、「さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off」と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的で、新たなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像に仕上がっており、本編ミュージックビデオへの期待感を一層高める仕上がりとなっている。
さらに、アルバムの収録楽曲（全形態共通）およびBlu-ray・DVDの収録内容も明らかになった。初回限定盤Aには、リード曲「Again」のミュージックビデオ＆メイキングに加え、「Fashion Killa◆」（◆＝ハートマーク）のミュージックビデオ＆メイキングを収録。雰囲気の異なる2曲のミュージックビデオで、Aぇ! groupの表現力とパフォーマンスの幅広さを堪能できる内容だ。
初回限定盤Bには、ファン必携とも言える特別な映像コンテンツを収録。寒い季節にぴったりなラブソング「Can't Stop Lovin'」をテーマに、メンバーそれぞれの自然体な魅力を引き出した“彼女目線”の映像企画「Can't Stop Aぇ! デート」を収めている。4人それぞれ異なるシチュエーションの中で、まるで隣にいるかのような距離感や、ふとした仕草・表情に胸が高鳴る、ここでしか見ることのできない内容となっている。
さらに、「Can't Stop Lovin'」のミュージックビデオに加え、アルバム『Runway』の世界観が形作られていく過程を追ったアートワーク撮影のビハインド映像も収録。ステージ上とはひと味違う、素顔に近いメンバーの表情や制作の裏側まで堪能できる、見応え十分な一作となっている。
■Aぇ! group『Runway』収録内容
【CD】
・全12曲収録 ※【初回限定盤A】【初回限定盤B】【通常盤】共通
1. Again
2. UP-DOWN TOWN
3. be together
4. 青春讃歌
5. JACKPOT
6. 哀結び
7. Fashion Killa◆
8. Can't Stop Lovin'
9. 僕の一番弱いところ
10. BURNNN!
11. Aぇ☆BEAT
12. rAy
■初回限定盤A
【Blu-ray／DVD】
「Again」 Music Video
「Again」Music Video Making
「Fashion Killa◆」Music Video
「Fashion Killa◆」Music Video Making
■初回限定盤B
【Blu-ray／DVD】
「Can't Stop Aぇ! デート」
「Can't Stop Lovin'」Music Video
Behind The Scenes of 「Runway」
■通常盤
＜通常特典（形態別）＞
【初回限定盤A※Blu-ray／DVD共通】
・Runwayボーディングパス風カード
※スマホサイズ
【初回限定盤B※Blu-ray／DVD共通】
・Runwayアンブレラチャーム
※傘に取り付けられるオリジナル・アンブレラマーカー
【通常盤（CD）】
・証明写真風フォトシート（全4種）
※全4種となる絵柄は、購入店舗/ECごとに異なる。各絵柄の対象店舗は下記。
※それぞれ1シートに各メンバー1種／全メンバーのプリントとなる。
●証明写真風フォトシート【ちょいワル】ver.
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）
・Amazon.co.jp
・山野楽器
●証明写真風フォトシート【おもろ】ver.
・TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・WonderGOO／新星堂（一部店舗除く）および 新星堂 WonderGOOオンライン
●証明写真風フォトシート【マジメ】ver.
・UNIVERSAL MUSIC STORE
・セブンネットショッピング
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
●証明写真風フォトシート【ええがな】ver.
・楽天ブックス
・Neowing／CD JAPAN
・その他全国CDショップ／EC
