本格的音楽活動開始の生田斗真、デビュー曲テレビ初歌唱 大竹しのぶ＆MAZZELも登場
俳優の生田斗真が、10日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演。デビュー曲をテレビ初歌唱する。
【番組カット】『with MUSIC』初出演！大竹しのぶ
芸能生活30周年を迎える生田が、本格的音楽活動を開始する。同局に眠る貴重映像と共に生田の30年の歴史をMCの有働由美子と松下洸平が掘り下げる。芸能生活30年にして、音楽活動を後押ししたアーティストとの秘話を語る。
上白石萌歌と生田がW主演を務める同局系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌となるデビュー曲「スーパーロマンス」をテレビ初披露する。
また、歌手デビュー50周年を迎える大竹しのぶは、同番組初出演となる。日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞なども受賞し、俳優としても活躍する大竹だが、同番組では大竹のアーティストの一面をMCが徹底的に深掘りする。アーティストとして転機を与えてくれたと語る忌野清志郎との出会いや、ディズニー映画の『マレフィセント』の日本語主題歌を担当した時の秘話を語る。
スタジオでは大竹が主演を務める上演15周年記念公演『ピアフ』の劇中歌「愛の讃歌」を歌唱する。
さらに、BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの出演が決定。メンバーのNAOYAがW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマに起用された話題曲「Only You」を披露する。
