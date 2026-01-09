北川景子、和装で“親子”2ショット 母の思いつづる「やはり格が高い」「2人とも綺麗すぎる可愛い」
俳優の北川景子が9日までに自身のXを更新。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で息子役を演じる板垣李光人との2ショットを投稿した。
【写真】『ばけばけ』嘘と裏切りが大嫌いなヘブンさんの様子
松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていくストーリー。同作で北川は雨清水タエと、板垣が息子の雨清水三之丞を演じている。
8日に放送された第69回では、三之丞がタエに隠し続けてきたウソが明らかに。そのウソを知ったタエは自分が息子を追い込んだと後悔する。お互いを思いやりながらも、ねじれてしまった関係が描かれた。
北川は板垣との仲むつまじいオフショットをアップしつつ、「息子は、母のために嘘をつく。母は、息子の沽券を守るために嘘を通させる。息子には父親も伴侶もおらず、私しかいません。もう少しだけ時間をください。あの子は近い将来できるようになります。側から見たら滑稽で、愚かな。子を思うが故に見えなくなってしまう、親の性です」とつづった。
この投稿に「親が子を想うが故の深い深い愛です。朝から心が震えました」「深い深すぎます」といったコメントのほか、「大好きな二人が並んでる」「ねえ2人とも綺麗すぎる可愛い」「雨清水家はやはり格が高い」といった声が寄せられた。
