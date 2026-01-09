元乃木坂46・1期生の伊藤万理華＆深川麻衣、映画共演でより仲深まる きのうも一緒に散歩へ「まいまいの犬と仲良くなりたい」
俳優の伊藤万理華（29）、深川麻衣（34）が9日、都内で行われた映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに登壇した。元乃木坂46の1期生で同期の伊藤と深川が、卒業後に「より仲良くなった」と明かした。
【全身ショット】可愛い⋯！ブルーで統一された衣装で登場した伊藤万理華
本作は、寺地はるな氏の同名小説が原作。脚本を手がけるのは、『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵氏。監督は、『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大氏が務めた。
家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に生きていく30年間の軌跡を描く。弟の死をきっかけに現実を見なくなった母を支えるため、亡き弟からの“嘘の手紙”を書き続ける長男・羽猫山吹（高杉真宙）を中心に、不完全で、やっかいで、どこか愛おしい家族の姿を、森ガキ監督が温かなまなざしで描く。
主人公・羽猫山吹の小学校の同級生で恋人となる佐藤頼を伊藤が、山吹の初恋相手・遠山かな子を深川が演じる。
今年の抱負についてトークした場面では、伊藤は「犬と仲良くなる」と回答。理由を問われると「まいまいの飼っている犬と仲良くなりたい」とにっこり。すると深川は「きのうもワンちゃんも含めて一緒におさんぽしていた」と明かす。
2人は今作での共演でより一層距離が縮まり、仲良くなったそう。伊藤は「まいまいと家族まるまる（仲良く）でいきたいと思います。（深川の出身地の）静岡にも行く！」と提案。深川も「遊びに来て！」と笑顔を浮かべていた。
舞台あいさつには高杉真宙（29）、安藤裕子（48）、向里祐香（35）、安田顕（52）、森ガキ侑大監督も登壇した。
