俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（監督森ガキ侑大）の初日舞台あいさつに出席した。 昨年12月23日に女優の波瑠（34）との結婚を発表した後、eスポーツのイベント、愛知・中京競馬場でのトークショーに参加したが、報道陣に対応するのは初。結婚指輪などは着けておらず「おめでとうございます」の祝福に会釈を繰り返して応えた。

年末年始は故郷の福岡に帰省。「家族と一緒におせち料理を食べたり、流行りにうといので弟たちから人気のアーティストを教えてもらって聴いたり、ゆるりゆるりとした時間を過ごした。楽しかったなあ」と笑顔で話した。

高杉と波瑠は約2年の交際を経てゴールイン。本紙の取材では昨年12月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出し、親族など身内だけで結婚式も挙げている。2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」での共演をきっかけに2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。

同作は寺地はるな氏の同名小説が原作。高杉は小学3年生の時に弟を亡くしてから家族の“うそ”に寄り添って生きる主人公・羽猫山吹を演じた。

◇高杉 真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日生まれ、福岡県出身の29歳。09年デビュー。12年の映画「カルテット！」で初主演。17年の映画「散歩する侵略者」の演技で第72回毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞。出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど。1メートル70、血液型A。