東京・多摩川で“気嵐”全国700地点で冬日　「成人の日」3連休は10年に一度の大雪か

10日からの3連休を直撃する、10年に一度レベルの大雪。

9日朝の北海道・石狩市は辺り一帯が雪景色となる中、激しい雪が降りしきっていました。

一方、東京も厳しい冷え込みに見舞われました。

昭島市を流れる多摩川では「気嵐」が発生し、温度計はマイナス1.8度を示していました。

朝日に照らされた川からは、湯気が立つように「気嵐」と呼ばれる霧がのぼっていました。

水温と空気の温度差が大きい時だけに見られる、冬ならではの現象が見られました。

9日朝の東京・八王子市では、今シーズン一番の厳しい冷え込みとなる氷点下5.5度を観測しました。

通行人の女性は「植物の“シモバシラ”も出てましたよ、霜柱が」と話し、自宅の庭で真冬ならではの発見があったということです。

氷点下0.6度を観測した富山市では、ダウンジャケットや分厚いマフラーなどで防寒する人たちの姿が見られました。

9日は最低気温が0度未満となる冬日を全国700地点で観測し、厳しい冷え込みが広がりました。

9日朝の鹿児島市で視聴者のカメラが捉えたのは、寒さでボウルの水が凍り、1歳半の息子がビックリする冷たい朝の様子です。

撮影した母親は「息子が初めて凍っているのを見たので、一緒につついて『氷が張ってるね〜』って確認したら、5mmぐらいの厚さの氷が張っていたので感動しました。鹿児島はなかなか凍ることないので、今日はとても寒い日なんだなと」と話しました。

温度計が氷点下5度を示す厳しい冷え込みとなったのが、新潟・妙高市です。

住宅の屋根からは、大きな「つらら」が垂れ下がっていました。

8日午前6時〜9日午前6時までの24時間の降雪量は49cmとなり、大きな雪の山が出現していました。

雪かきをしていた女性は「1日で朝30cm・夕方30cmでこの屋根。ひどいもんですね。雪国の宿命ですからね。仕方ないです」と話しました。

この大雪により秋田市では、子供たちの通学路が危険な状況となっていました。

秋田市・川尻小学校目の前の歩道のない道路では、子供たちが歩く白線の内側には除雪された雪が積み上げられています。

ドライバーも歩行者も注意が必要な状況です。

長野・原村の小学校の校庭に作られたのは、水を張って凍らせたスケートリンクです。

9日朝、リンクに設置された温度計は氷点下13度。

リンクは最高のコンディションになりました。

子供たちは寒さに負けず、元気いっぱいの歓声を上げながら初滑りを楽しんでいました。

福島県の猪苗代湖では、厳しい冷え込みで冬の風物詩が出現しました。

肌を刺す冷たい風が吹きつける猪苗代湖では、澄んだ氷がダイナミックな景色を作り出していました。

猪苗代湖の「しぶき氷」です。

岸に打ち付けられた波の水しぶきが、冷たい風に吹かれて木の枝に氷をつける現象は、まさに自然が作った芸術です。

埼玉・秩父市でも天然の「巨大つらら」が登場しました。

岩肌に無数のつららが垂れ下がっていて、1本1本が太くて長さもあります。

9日から公開された秩父の冬の名所「三十槌（みそつち）の氷柱（つらら）」です。

訪れた人は「やっぱり写真とは違いますよ、本物は、寒いですし、素晴らしい景色ですから、実際に来てみて感動です」「寒いですね。（つららが見られるから）寒くてよかったなと思います」と話しました。

岩肌から染み出した湧き水が凍って作られるオブジェは、寒さが厳しくなるにつれ徐々にその姿を現し、最大で高さ8メートル、幅約30メートルにもなります。

訪れた人は「都内では見られないと思うので」「川の音や自然の音もあるので、風景がここならでは」と話していました。

秩父観光協会大滝支部・行常一栄さん：

今年の出来はいいですね。ここ何年かでは最高だと思います。昨年が3日間で1600人くらいだった。今年はそれより多くなるのかなとは。

10日からの3連休、今シーズン最強の寒気の影響で、氷のオブジェは一段と大きく育つ見込みだということです。

10日からの「成人の日」を含む3連休は冬の嵐が直撃し、10年に一度レベルの大雪となる恐れが出ています。

11日の日曜日ごろから日本海側を中心に雪が強まり、12日の成人の日まで雪が続く見込みです。

関東北部でも警報級の大雪に注意が必要です。

11日の日曜日から「成人の日」にかけて予想される降雪量は、東北地方で100cm、北陸、東海、近畿で70cm、関東甲信地方で50cmとなっています。