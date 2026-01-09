千賀健永「マジで美味い」東北の“お土産スイーツ”を紹介「俺ここがNo.1だと思う」

Kis-My-Ft2・千賀健永さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】千賀健永の2025年下半期買ってよかったモノ&買ってびっくり(？)なモノ全部紹介！』という動画を投稿。2025年下半期に買って良かった商品を公開する中で、お気に入りの“お土産スイーツ”を紹介してくれました！

千賀さんが「これマジで美味いの！」と披露した商品がこちら！

◼︎ほわいとぱりろーる

清川屋 / ほわいとぱりろーる 税込1,880円（公式サイトより）

山形・宮城を中心とした東北の特産の企画・開発から、製造、販売まで一貫して行っている『清川屋』。

こちらの商品は、公式サイトによると、シリーズ累計50万本の販売実績を誇る大人気のロールケーキ！

もちっとしっとりのスポンジと、後味すっきりの生クリームが絶妙にマッチ。ミルキークリームがたっぷりとロールされていますが、重さやくどさがないので、小さなお子様からお年寄りの方まで、幅広い年代の方に愛され続けているんだそう。

◼︎お土産スイーツNo.1

千賀さんは「地方のお土産のスイーツの中で、僕、No.1じゃないかなっていうくらい美味しいし。これね、ネットでも買えるから、ネットで俺は買って食べてるんすよ」とコメント。

そして「1番最初に出会ったのは、僕、山形県で米をグループで作ってて。その時に帰りの飛行機の時にお土産屋さんにこれが売ってたの」と購入きっかけについて話しつつ「持ち帰れて、お土産にもなって、で、美味しい。で言うと、俺ここがNo.1だと思う」「本当に美味しい！」と教えてくれました♪

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、千賀さんが2025年下半期に買って良かった商品の数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。