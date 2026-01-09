DEZOLVEが、ニューアルバム『Biblion』を3月18日にリリース。また、6月21日に東京 日本橋三井ホールにてコンサートを開催する。

今作のタイトルは、ラテン語で“本”を意味する。収録される12曲それぞれが多彩な表情を持ち、まるで12編のストーリーを収めた短編集を読んでいるようなアルバムにしたい、という制作意図となっている。なお、今作も各メンバーがそれぞれ曲を書き下ろしている。

購入特典には、メーカー特典のジャケット絵柄ステッカーのほか、amazon.co.jp、タワーレコード、楽天ブックス、KING e-SHOPでは、各メンバー作曲の未発表オリジナル音源がダウンロードできる“Mカード”を配布。ここでしか楽しめないボーナストラックとなる。

また、発表されたコンサートは、新作のほか既存の楽曲も披露されるスペシャルステージとなる予定。チケット最速先行は、明日1月10日10時から1月19日17時まで。

（文＝リアルサウンド編集部）