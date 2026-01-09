“赤”ではなく“青” 近鉄名古屋線にデビューする、新型一般車両が報道公開されました。

【画像】報道公開された新型一般車両「1A系」 ベビーカーやスーツケースなどを持った乗客向けのスペース「やさしば」

きょう報道公開された「1A系」は、近鉄名古屋線では28年ぶりとなる新型一般車両で、車両更新に加えバリアフリー化や新しい利用客獲得を目指し導入されます。

メインカラーは｢赤｣→｢青｣に

外観は深い赤が基調だった従来型とは変わって青がメインになり、車両の前面も八角形の特徴的なデザインになりました。

また車内は、混雑状況に合わせて自動でシートの向きを変えることができます。

コーナー型の座席「やさしば」って何？

さらに車内にはこんな設備も…



（前川智彦記者）

「動きやすいキャリーケースですが、キャスターをストッパーに引っかけると動きにくくなります」

「やさしば」と名付けられたスペースは、ベビーカーやスーツケースを持つ人が気兼ねなく利用できるよう、誰にでも「やさしい場所」を目指して設計されました。

一般車両初“多目的トイレ”設置

また、近鉄の一般車両では初めてバリアフリーに対応した多目的トイレが設置され、利便性が向上しています。



「1A系」は近鉄名古屋線のほか、山田線・鳥羽線・大阪線にも導入され、1月16日に営業運転が始まる予定です。