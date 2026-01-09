愛知県豊橋市の小学校では、子どもたちが「リンゴの皮むき大会」で真剣勝負です。制限時間は40分。リンゴの皮をどこまで長くむけるかを競います。刃物の正しい使い方を覚え、手先の器用さや集中力を養ってもらおうと、1984年の開校以来、毎年開かれていて、1年生から6年生までの児童およそ250人が熱戦を繰り広げました。

（3年生）

「185センチ。まあまあ」

「練習は160センチだった。半分で切れてしまって悔しかった。来年は2メートル50センチを目指したい」





これまでの最長記録は、20メートル66センチですが…優勝したのは、5年生の江崎桃々香さん（10）。去年に続き2連覇です！記録は…（優勝者5年1組 江崎桃々香さん）「13メートル85センチです」

去年の記録を2メートル以上更新し、13メートル85センチでした（去年は11メートル10センチ）。



（江崎さん）

「13メール60センチくらいが家での最高記録だったけど、30センチも多く向けるなんて思っていなかったので、うれしいです」



毎日リンゴを2個使って皮むきの腕を磨いてきたという江崎さん。「来年は15メートルを目指したい」と話していました。