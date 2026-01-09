山形市の霞城公園であす、山形冬の花火大会が行われます。１１回目となり山形の冬の風物詩となる中、見どころとおすすめのビュースポットを聞きました。

【写真を見る】「山形冬の花火大会」の見どころとおすすめのビュースポットは？ 夏の花火とは違う魅力が！（山形市）

１０年前から毎年１月１０日の初市に合わせて開催されている「山形冬の花火大会」。山形市の霞城公園からおよそ２千発の花火が打ち上げられ、冬の夜空に鮮やかな大輪の花が咲き誇ります。

冬に行われる花火大会は全国的にも珍しく、夏の開催とはまた違った魅力があるそうです。

山形冬の花火大会 船山隆幸 実行委員長「冬は大気が澄んでいるので天気さえよければとてもきれいな花火が見られると思います。白銀の雪に映る花火とかね。冬ならではの楽しみ方がある。寒い中ですけどぜひお越しください」

■実行委員長に聞く！イチオシの観覧場所！

「街中全部が桟敷席」がテーマの山形冬の花火大会。船山委員長にイチオシの観覧場所を聞いてみると…

山形冬の花火大会 船山隆幸 実行委員長「東大手門のシャチホコ越しに見る…」

大塚美咲アナウンサー「霞城公園の大手門です。あちらのシャチホコ越しに見る花火が船山さんおすすめのビュースポットなんだそうです。山形冬の夜空を彩る花火、楽しみですね」

■山形市の郊外からも楽しめる！

そして、会場から少し離れた山形市郊外からも…

大塚美咲アナウンサー「山形市蔵王飯田に来ました。少し高台に登ってくると、この大パノラマ。山形市の中心部を一望しながら花火を楽しむこともできますよ」

また、当日は山形市役所の大会議室が無料開放され、温かい室内から快適に花火を見ることもできます。

山形市のいたるところから楽しめる山形冬の花火大会。皆さん、それぞれお気に入りのビュースポットを見つけて冬の花火を堪能してみてはいかがでしょうか。