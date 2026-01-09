山形県米沢市で笹野一刀彫の縁起物・笹野花づくりが、最盛期を迎えています。

【写真を見る】笹野一刀彫の縁起物・笹野花づくりが最盛期 江戸時代に鷹山公も副業として奨励 この道60年の大ベテランの美技（山形・米沢市）

山菜としても知られる「コシアブラ」の木。その表面を削ると細く縮れた花びらが姿を現します。

その道６０年の職人・戸田寒風さんが作る縁起物・「笹野花」です。

笹野一刀彫 六代目・戸田寒風さん「（笹野花は）今の造花の始まり。紙のない時代に木を削って菊の花を作ったのが始まり」

米沢市笹野本町の一刀彫工房「鷹山」では、今月１７日の笹野観音十七堂祭などで販売するこの「笹野花」作りが行われています。

江戸時代から作られていたとされ、米沢で生花のない冬の間、先祖を供養するため仏壇やお墓に供えられてきました。

■副業として奨励したのは"あの"偉人

農民の冬場の副業として奨励した人物というのが。

笹野一刀彫 六代目・戸田寒風さん「上杉鷹山公の言葉で「成せば成る成さねばならぬ何事も」とあるが「一つの刃物でも物を掘ることが出来るんだよ」という指導をした。お鷹ぽっぽはサルキリという刃物。この花はちぢれという刃物一つで彫ることが基本」

「ちぢれ」と呼ばれるこの刃物は、寒風さんのために作られた特別なものです。

完成した「笹野花」は赤や黄色などに染められ、ツゲの木に花４つとつぼみ１つを付けて販売されます。

笹野一刀彫 六代目・戸田寒風さん「家庭繫栄と火伏の花で火事とか火傷しないようにと心を込めた笹野花なので、今でも縁起のいい花として買いに来てくださる」

■毎年作られる２５０個ほどの笹野花

米沢の縁起物「お鷹ぽっぽ」や毎年の干支など様々な作品を手掛けながら冬場になると毎年２５０個ほどの笹野花が作られます。

笹野一刀彫 六代目・戸田寒風さん「笹野花だけはこの季節にならないと作らないので新鮮な気持ちでがんばっている」

この道６０年の大ベテランの作る「笹野花」は今月１７日、地区で開かれる笹野観音十七堂祭で販売されるということです。