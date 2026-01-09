新潟市内の野球場6カ所で、ナイター照明設備の避雷導線が昨年末以降相次いで盗まれたことがわかりました。



新潟市南区役所によりますと、12月26日午前、南区の「白根野球場」を点検した業者がナイター照明の避雷針から地面につながる銅製のケーブル(避雷導線)が切り取られて無くなっているのを発見しました。盗まれたのは6基ある照明の避雷銅線、計60kg(12万3000円相当)です。



さらに、新潟市各区が緊急点検を実施したところ、9日までに「味方野球場(南区)」「月潟野球場(南区)」「みどりと森の運動公園野球場(西区)」「新津金屋運動広場野球場(秋葉区)」「中之口野球場(西蒲区)」でも同様にナイター照明の避雷導線が盗まれていることがわかりました。



「味方野球場」では照明4基分すべて、「みどりと森の運動公園」では照明5基分の計50kg、「新津金屋運動広場」では6基分の計60kgが無くなっていました。いずれの野球場も施設利用に影響はないということです。



各区役所は警察に届け出るとともに、ほかの体育施設についても確認と注意喚起を進めています。