再稼働が迫るなかでの来県となりました。東京電力の小林会長と小早川社長が花角知事と面会し、柏崎刈羽原発の再稼働に向けた作業を安全に進めると約束しました。



9日、新年のあいさつで県庁を訪れた東電の小林喜光会長と小早川智明社長。去年のあいさつは互いに厳しい表情でしたが、今年は花角知事が再稼働を容認したとあって穏やかなムードでした。



■東京電力HD 小早川智明社長

「柏崎刈羽原子力発電所6・7号機について再稼働の判断をいただいたこと、発電所の運営に対して特段の要請をいただいたことに大変重く受け止めている。」



花角知事は県民への丁寧な説明を求めました。



■花角英世知事

「原発の安全性について、県民に丁寧に伝わるように説明していただきたい。発電所の安全性について不断に向上の努力をしていただきたい。」



■東京電力HD 小早川智明社長

「私たち、しっかりと肝に銘じ、行動と実績で取り組んでいきたい。」





取材に応じた小早川社長は、再稼働の工程を説明しました。



■東京電力HD 小早川智明社長

「今月20日から(原子炉の)起動を開始していきたい。これまでずっとコールド状態だったが、実際には蒸気を起こして温度を上げる。過酷事故対策として設けた設備がしっかり機能するかどうかなどを、しっかりと一つ一つ確認していく。」



先日発覚した中部電力・浜岡原発の再稼働に向けた審査を巡るデータの不正については－



■東京電力HD 小早川智明社長

「詳細なコメントは差し控えたいが、これまでも安全 とくに規制に対しては誠実・真摯(しんし)に対応してきた。」



■東京電力HD 小林喜光会長

「東電はこの間、様々な経緯を経てしっかりと経済性より安全最優先いうのは、私が見る限りかなり文化として定着してきている。」



去年の県民意識調査では、東京電力への根強い不信が浮き彫りになったことから「県民への理解活動に終わりはない」と述べました。