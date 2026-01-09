3連休は大荒れ 交通障害に警戒を、予想される降雪量は？【新潟】
10からの3連休、県内は今シーズン最強寒波の影響を受けそうです。11日(日)～12日(月)ごろにかけては、平地も含め【警報級の大雪】になる恐れがあります。
県内では、魚沼市守門と津南町で積雪が1mを超えています。3連休後半にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがある見込みです。
◆11日(日)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）
・山沿い
上越 20cm
中越 30cm
下越 30cm
・平地
上越 10cm
中越 15cm
下越 10cm
佐渡 10cm
その後さらに積雪が増える見込みです。
◆12日(月)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）
・山沿い
上越 40cm
中越 70cm
下越 40cm
・平地
上越 20cm
中越 30cm
下越 10cm
佐渡 10cm
■魚沼市民
「(除雪は今日)2回目。足・腰・肩がガクガクで。年も年だからね。」
気象台は、11日(日)～12日(月)ごろにかけて大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。
