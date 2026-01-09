12日(月)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）

写真拡大

10からの3連休、県内は今シーズン最強寒波の影響を受けそうです。11日(日)～12日(月)ごろにかけては、平地も含め【警報級の大雪】になる恐れがあります。

県内では、魚沼市守門と津南町で積雪が1mを超えています。3連休後半にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがある見込みです。

◆11日(日)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）
・山沿い
上越　20cm
中越　30cm
下越　30cm

・平地
上越　10cm
中越　15cm
下越　10cm
佐渡　10cm

その後さらに積雪が増える見込みです。

◆12日(月)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）
・山沿い
上越　40cm
中越　70cm
下越　40cm

・平地
上越　20cm
中越　30cm
下越　10cm
佐渡　10cm


■魚沼市民
「(除雪は今日)2回目。足・腰・肩がガクガクで。年も年だからね。」

気象台は、11日(日)～12日(月)ごろにかけて大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。