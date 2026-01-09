10からの3連休、県内は今シーズン最強寒波の影響を受けそうです。11日(日)～12日(月)ごろにかけては、平地も含め【警報級の大雪】になる恐れがあります。



県内では、魚沼市守門と津南町で積雪が1mを超えています。3連休後半にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがある見込みです。



◆11日(日)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）

・山沿い

上越 20cm

中越 30cm

下越 30cm



・平地

上越 10cm

中越 15cm

下越 10cm

佐渡 10cm



その後さらに積雪が増える見込みです。



◆12日(月)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大）

・山沿い

上越 40cm

中越 70cm

下越 40cm



・平地

上越 20cm

中越 30cm

下越 10cm

佐渡 10cm





■魚沼市民

「(除雪は今日)2回目。足・腰・肩がガクガクで。年も年だからね。」



気象台は、11日(日)～12日(月)ごろにかけて大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。