これからの気象情報です。

10日(土)は、次第に雨風ともに強まって荒れた天気になりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸部と佐渡に強風注意報、あわせて沿岸の各地に波浪注意報。

また、広い範囲に濃霧・低温注意報、中越の山沿いと上越の各地にナダレ注意報が出ています。



◆1月10日(土)天気

・上越地方

朝から日中はおおむね晴れるますが、昼ごろまでは濃い霧の出るところがありそうです。

夜は山沿いも含めて、本降りの雨になるでしょう。



・中越地方

沿岸部は、夜は天気が急変してザーザー降りの雨になるでしょう。

山沿いも、夜遅くには雪ではなく雨が降りそうです。

最高気温は、各地11℃前後まで上がるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝は各地で厳しい冷え込みになるため、路面の凍結に注意が必要です。

また天気が下り坂で、夜はカミナリを伴って雨脚の強まるところがあるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡は、早いところでは夕方から雨が降り出すでしょう。

下越も、夜には雨や雷雨となり、横殴りの雨のところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。

また、日中晴れていても、夜は各地に活発な雨雲がかかりそうです。



◆風と波

10日(土)午後ほど風が強まり、とくに下越と佐渡では大荒れになるでしょう。

波は、上・中越でのち4m、下越・佐渡でのち6mとしける見込みです。



◆週間予報

11日(日)は風の強い状態が続き、吹雪くところがあるでしょう。

夕方以降は発達した雪雲がかかり、12日(月)にかけて平地でも積雪が急増するところがありそうです。



◆10日(土)の北信越の天気

周辺各地も天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨や雷雨となるでしょう。

また、各地で次第に風も強まりそうです。



県内は、11日(日)から平地も含めて大雪になりそうです。交通障害に注意・警戒をしてください。