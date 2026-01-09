8年ぶりのJ1の舞台に向けて、新たな顔ぶれが意気込みを語りました。

V・ファーレン長崎に今シーズン、新たに加入した選手の記者会見が行われました。

昨シーズンJ2、2位で8年ぶりのJ1昇格をつかみ取ったV・ファーレン長崎。

現時点で、35選手の体制でスタートする今シーズンは、ルーキーを含めて9人の新加入選手を迎え入れました。

浦和レッズから加入したブラジル人FWの『チアゴ サンタナ選手(32)』。

清水エスパルス時代の2022年には、“J1の得点王” を獲得しています。

（チアゴ サンタナ選手(32)）

「若い選手もたくさんいるが、来日して5年になる。J1も経験しているので、その選手たちをサポートできればいい。みんなで大きな目標に向けて頑張っていきたい」

元日本代表FWの『岩崎 悠人選手(27)』は、スピードと豊富な運動量が武器。

アビスパ福岡から完全移籍で加わりました。

（岩崎 悠人選手(27)）

「自分の持ち味は、チームのために走ることや球際で負けないことだったり、チャンスクリエイトの部分だと思うので、しっかりチームに貢献できるようにプレーしたい」

セレッソ大阪から加入した『進藤 亮佑選手(29)』も日本代表経験があり、攻撃的なディフェンダ―として、活躍が期待されます。

さらにクラブは、昨シーズンJ2の得点王や最優秀選手賞を受賞した『マテウス・ジェズス選手(28)』の契約更新を9日、発表しました。

マテウス選手は「2026年も、もう一度皆さんと一緒に目標に向かって戦っていきたい。」とコメントしています。

9日午後7時から、長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で、新体制発表会が行われます。