ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、空気階段・鈴木もぐらの威嚇に対し、トム・ブラウンみちおが「黙れデブ」と言い放つ瞬間があった。

【映像】もぐらの威嚇に「黙れデブ」と言い放つ瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第3ゲームまでが終了し、みなみかわ、ヤジマリー。、高野の3人が脱落。残された5人は豪華な食事と酒を楽しんだ後、第4ゲーム「寝ずの番」に挑んだ。このゲームは3時間の睡眠タイムの間、定期的に走る針のついた電車から枕元の風船を守るというルールだ。満腹感とアルコールで睡魔が襲う中、部屋の明かりが消され、心理戦が始まった。

しんいちは「お互いに協定結ぶ？」と持ちかけ、もぐらとみちおと交互に起きる約束を交わした。しかし、いざゲームが再開すると、しんいちは起きていたにもかかわらず、もぐらの風船が割れるのを黙って見過ごした。

風船が割れる音で飛び起きたもぐらは、しんいちが起きていたことに気づき「最悪だ…ふざけんなよ！」と激怒した。しかし、「どうせやるんだったら、最後にやればよかったね！そしたら、もう取り返せなかったから」といい、まだ序盤だからダメージは少ないと強がりを見せ、周囲を威嚇した。これに対し、せいやは「もぐらの威嚇こわ（笑）」とコメントしたが、直後にみちおは「黙れデブ」と言い放った。

