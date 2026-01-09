9日朝の県内は厳しい冷え込みとなり、18の観測地点のうち天草市牛深以外の17地点で最低気温が氷点下となるなど、ほぼ全ての観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。天草市でも農作物などに霜がおりました。



■北迫新太郎カメラマン

「仙酔峡にある池なのですが、連日の寒さの影響で池の水が凍っています」



最低気温が平年を7℃以上下回る-9.9℃となった阿蘇市。厳しい冷え込みで池の水が凍りました。

凍った池の上を大人が歩いても、ジャンプしても割れる様子がありません。





9日の県内の最低気温は、阿蘇市乙姫で-9.9℃や球磨郡あさぎり町で-8.6℃など、18の観測地点のうち16地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。この寒さに、8日に新学期が始まった小学生は。



■小学生

「寒すぎて起きたくなかったです。（布団からは出られた？）はい！10分ぐらい寝てたけど」

「ジャンパーを2枚着てきました。ジャンパー2枚でも寒いです」



熊本市では、平年を5℃下回る-3.2℃を記録しました。



■親子

「すごく寒くてびっくりしています」

■ランニング中の人

「寒いです！朝は-3℃とかいっていたので、さすがに朝一は寒いと思ってきょうはちょっと遅めに走っています」



日中は、ほぼ平年並みの気温となった県内。熊本地方気象台によりますと、11日は再び冬型の気圧配置となり山地を中心に雪が降り積もるおそれがあります。また、平地でも大雪注意報を発表する可能性があるということですので注意が必要です。