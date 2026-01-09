東京・大田区のマンションで男性が殺害されているのが見つかった事件で9日新たに、男性の遺体には10か所以上の刺し傷があったことがわかりました。

■殺害されたのは…都内の会社代表取締役と判明

8日に東京・大田区のマンションで男性が殺害されているのが見つかった事件。亡くなったのは、都内の会社で代表取締役を務める河嶋明宏さん（44）だとわかりました。

河嶋さんの知人

「『あきさん』『あきちゃん』という呼び名。兄貴分みたいな引っ張っていってくれる、すごく男気のある方。すごく明るくて周りに気が使える、お優しい方だな」

お酒を飲むのが好きで、交友関係が広かったという河嶋さん。

河嶋さんの知人

「みんなでわいわいお酒を飲むのが好き。お酒を楽しく飲める男性で真面目な温厚で。残念で仕方ない」

■14時間ほどの間に、事件が起きたか

警視庁によると、一人暮らしをしていたという河嶋さん。

7日の午後6時半ごろ、スーツ姿で帰宅する様子が防犯カメラに映っていたといいます。

知人らが自宅を訪れたのが、その翌日（8日）の午前9時40分ごろ。この14時間ほどの間に、事件が起きたとみられます。

■首や腹など10か所以上に刺し傷

少しずつ見えてきたのが、現場の状況です。

玄関も窓も施錠されていて、いわば“密室”だったとみられる河嶋さんの自宅。

遺体が見つかったのはダイニングキッチン。河嶋さんは、フード付きのパーカーに下着姿だったといいます。

そして、その後の警視庁への取材で、河嶋さんの遺体には首や腹など10か所以上に刺し傷があったことがわかりました。

部屋の中からは“血のついた足跡”が確認されていて、それは廊下や玄関にもあったということです。

さらに捜査関係者によると“血のついた足跡”は部屋の外の廊下や非常階段にも残されていたといいます。

警視庁は、犯人が非常階段を使って逃走したとみています。

■玄関のカギ、玄関の内側に落ちていた

また、施錠されていた玄関のカギが、玄関の内側に落ちていたことも新たにわかりました。

室内に荒らされた形跡はなかったということです。

──恨まれるような心当たりは？

河嶋さんの知人

「僕の中ではない。そういうふうなことがあるような方ではなかった。現実がまだ受け止め切れていない」

◇

警視庁は殺人事件と断定し特別捜査本部を設置。河嶋さんの交友関係を含めて詳しく調べています。