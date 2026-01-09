元「BiSH」でタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が9日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、過去のアルバイト経験を語った。

番組では、ハシヤスメが今後、芸能界で生き延びていくために必要なキャラについて出演者と考察。過去には迷走キャラ、嫌われキャラなどがあったと紹介された。100回以上オーディションに落ち続けたというハシヤスメ。アルバイトで食いつなぐしかなかったが、20種以上の仕事はどれも手に付かなかったという。

過去に経験したアルバイトの一覧がフリップで示された。「六本木のスパゲティ店」「銀座のスパゲティ店」を見つけたMCのミッツ・マングローブは「六本木のホステス…じゃなくてスパゲティ。銀座のホステスではなく、スパゲティ」といじった。

さらにミッツからは、「華やかなさ、夜の割のいいバイトとかはやらなかったの？」と質問が。ハシヤスメは「ないですね…」と答えつつ、「でも基本的に私は華やかというか、時給が高いものしか選んでない」とも明かしていた。

中には「冷凍食品工場」という仕事も。「正直、一番しんどかったですね」と振り返った。「目元だけしか見えなくて、お魚に衣を付けて、7匹並べたら横に流すというのを…8時間。マイナス（氷点下）の部屋で、無音で、真っ白」。過酷な単純作業に、驚きの声が上がっていた。