ボケ・ツッコミ、煽り、なんでもありの異色ポーカー対決に最強美女プロが再び参戦。芸人のトリッキーな行動にも動じない“鋼鉄の表情”に、ファンも感心していた。

【映像】美人すぎるポーカープロの“クールな表情”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

2大会連続出場となったトッププロプレーヤー岡本詩菜は、ここまで着実に手持ちチップを増やしていたが、この場面ではお互いに親交のある小籔と激突。岡本はスペードの「A10」、小籔はスペードの「4」とダイヤの「2」で岡本が俄然有利だ。

ここまで思うようにプレーできていない小籔は半ばヤケクソで「いったれ、いったれ！」「バカタレが！」などと暴言を連発。これには思わず岡本の表情も崩れかけるが、冷静に2300点の追加ベットを行うと、小籔は「岡本さん2300？ いいですね〜」と不敵な笑みを浮かべるが、そのまま勝負を降り（フォールド）、ここは岡本がポットを獲得。

最後まで小籔の調子に合わせることなく、冷静なプレイングをみせた岡本に視聴者も「ナイスー」「さすが」などとコメントしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

