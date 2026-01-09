お笑いコンビ・ナイツが５日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、３日にＮＨＫで放送された「東西笑いの殿堂２０２６」に遅刻した後日談を明かした。

ナイツは３日はレギュラーのラジオ番組生放送があったことから、同じく生放送の「笑いの殿堂」開始までわずか２０分しかなく、織り込み済みの遅刻となった。だが遅刻がネットニュースとなっていたことから、一部で「非常識だ！って。ＮＨＫの生放送なのにって」と書き込みがあったといい、「間に合うわけないんだから」「なんか笑った。なんでだよって」と笑って振り返った。

ナイツが留守の間はウエストランドが代打として仕切っていたが、ＮＨＫに到着し着替え、メークなどもおこなっても「（本番が）始まるけど、何をするかも聞いてない。ネタをやるのは知ってるけど、裏に呼ばれて『こっから入ってください』って入ったら、いきなりカンペで「土屋 こっからひな壇コーナーです。ナイツが仕切りますって」と何の説明もないまま、コーナーの仕切りを任されてしまったという。

「台本送られてもないし、楽屋にも置いてない」と振り返り、そんな中で東京ホテイソン、ヨネダ２０００らとトークをすることに。仕方なく「中堅芸人あるあるで謎かけおねがいします」という流れになったが、ヨネダ２０００の誠が「りんごとかけまして、我々の先ほどのネタと解きます」と言った後「緊張しちゃってかんじゃってすいませんでした」と言い出したため、ナイツは「りんごはどこいっちゃったんだよ！」。誠は「なんでもいいって言ったから、整わなくてもいいのかなって」とグダグダ展開に。

土屋も「なんにもかかってない。ＮＨＫの生放送だよ？やばい」と焦りまくっていたと振り返っていた。