【お天気どうなる】10日晴れるも夕方には能登から雨に 11・12日は暴風と大雪の可能性
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす10日は晴れますが、夕方には能登から雨が降り出すでしょう。11日・日曜日、12日・月曜日は暴風と大雪の可能性があります。
気象台の週間予報です。
小野：
11日・日曜日、12日・月曜日は、風と雪が強い予報です。3連休明けも、雨か雪の降りやすい天気が続くでしょう。
小野：
前線が近づいてきます。夕方から夜にかけて石川県内を通過するでしょう。
あさって11日の予想天気図です。
小野：
強い冬型の気圧配置となり、この冬一番の強い寒気に覆われるでしょう。
風と雨・雪の予想です。
小野：
あす10日の夜7時からあさって11日朝にかけては、石川県内に強い雪は予想されていません。日中はJPCZとみられる帯が、能登と加賀に伸びています。12日・月曜日の朝にかけてその帯は南下します。同じ場所に雪雲が留まり続けると、大雪につながります。今の所、このコンピューターでは予想されていません。
小野：
24時間に予想される降雪量は、多い所で、あす10日からあさって11日夕方までは、平地では加賀で10センチ、能登で15センチ、山地では加賀で50センチ、能登で20センチです。さらに12日・月曜日の夕方までは、平地では加賀で20センチ、能登で30センチ、山地では加賀で50センチ、能登で30センチです。
吉道：
台風並みの風も吹きそうです。最新の情報に注意しましょう。