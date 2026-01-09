吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす10日は晴れますが、夕方には能登から雨が降り出すでしょう。11日・日曜日、12日・月曜日は暴風と大雪の可能性があります。



気象台の週間予報です。

小野：

11日・日曜日、12日・月曜日は、風と雪が強い予報です。3連休明けも、雨か雪の降りやすい天気が続くでしょう。





あす10日朝9時の予想天気図です。

小野：

前線が近づいてきます。夕方から夜にかけて石川県内を通過するでしょう。



あさって11日の予想天気図です。

小野：

強い冬型の気圧配置となり、この冬一番の強い寒気に覆われるでしょう。



風と雨・雪の予想です。

小野：

あす10日の夜7時からあさって11日朝にかけては、石川県内に強い雪は予想されていません。日中はJPCZとみられる帯が、能登と加賀に伸びています。12日・月曜日の朝にかけてその帯は南下します。同じ場所に雪雲が留まり続けると、大雪につながります。今の所、このコンピューターでは予想されていません。

小野：

24時間に予想される降雪量は、多い所で、あす10日からあさって11日夕方までは、平地では加賀で10センチ、能登で15センチ、山地では加賀で50センチ、能登で20センチです。さらに12日・月曜日の夕方までは、平地では加賀で20センチ、能登で30センチ、山地では加賀で50センチ、能登で30センチです。



吉道：

台風並みの風も吹きそうです。最新の情報に注意しましょう。

