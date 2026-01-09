【110番の日】緊急性が低い通報が3割 スマホの誤発信も増加 緊急でない相談は「＃9110」に
1月10日は「110番の日」です。去年、福岡県警で受けた110番通報はおよそ62万件で、過去20年間で最も多くなりました。
そのうち、緊急性の低い通報が3割に上り、警察は適切な利用を呼びかけています。
9日午前、福岡県川崎町の小学校では、およそ130人の児童や教職員がグラウンドに集まってきました。列になって移動しています。上空から見てみると「110」の人文字が。
1月10日は「110番の日」です。子どもたちは110番通報をはじめ、不審者に遭遇した場合の対応を警察官から学びました。
■不審者役
「川崎町のマックでハンバーガーでも一緒に食べに行かない？」
■児童たち
「だめだめだめだめ。」
■小学生
「事件や事故に巻き込まれた時は、110番通報したり、帰っておうちの人に知らせるようにしています。」
■通信指令室
「110番、警察です。事件ですか、事故ですか。」
「事故ですね。車対車の事故ですか。ケガはないですか。」
次々に通報が入る、福岡県警の通信指令室です。県内から入る全ての110番通報に対応し、通報内容を速やかにパトカーや警察署に伝える「初動の要」です。
福岡県警が去年1年間で受けた110番通報は、およそ62万件です。前の年に比べ1万件近く増えていて、過去20年間で最も多くなりました。
こうした中、警察が頭を悩ませるのが。
■通信指令室
「犬は何色のどんな犬になりますか。豆柴ですね。リードが切れて道路上に逃げ出しているということですね。」
緊急性の低い110番通報です。
また、スマートフォンの中には電源ボタンを5回押すと110番につながる機能が搭載されている機種もあり、誤発信も増えています。
福岡県警で受けた緊急性の低い通報や誤発信は、去年1年間でおよそ18万件でした。全体の3割に上りますが、前の年に比べると2万件ほど減っています。
■元ソフトバンクホークス・松田宣浩さん
「110番、警察です。事件ですか、事故ですか。」
■通報者
「強盗に入られました。」
■松田さん
「強盗に入られた？私が質問していきますので落ち着いて教えてください。」
8日には、元ソフトバンクホークスの松田宣浩さんが福岡県警の一日通信指令課長を務め、110番の適切な利用を呼びかけました。
■一日通信指令課長・松田さん
「緊急に助けを求めている方がすぐに110番につながるように、適切な利用にご協力よろしくお願いいたします。熱男～！」
福岡県警に実際に寄せられた110番通報のうち、緊急性が低いとされる実例を紹介します。
「免許証の更新をしたいのでやり方を教えてほしい」「ゴキブリが出たから退治してほしい」「カラスがゴミをあさって歩道が散らかっている」といった通報もあったということです。
緊急性のない通報が増えると、人の命に関わる事件や事故の対応に遅れが出るなどの影響も考えられます。
警察は、緊急ではない相談がある場合は、相談専用電話「＃9110」を利用するよう呼びかけています。