トラックの可能性を広げる3台のコンセプト

いすゞA&Sは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』に出展。

【画像】トラックで広がる新しい冒険！いすゞA&Sが3台のコンセプトモデルを公開 全25枚

展示車両3台とそれぞれのコンセプトが織りなす世界観を表現したブースで、乗り込み体験やイベントを楽しみながら、『トラックで広がる新しい冒険』を感じられる展示となっている。



いすゞエルフ・マルチユーティリティビークル 上野和秀

エルフ・マルチユーティリティビークル

小型トラック『エルフ』の標準キャブをベースに、ウイングバンを架装したコンセプトモデル。

スタイリッシュな外観と高い機能性に加え、温もりのある庫内デザインを両立。ビジネスシーンをスマートに演出するだけでなく、プライベートにおける多様な趣味やレジャーへの活用意欲を掻き立てる1台だ。



いすゞエルフ・マルチユーティリティビークル 上野和秀

モノを運ぶための手段から、『ライフスタイルを運ぶ』という新たな価値の提案を打ち出した点が特徴となる。

外観での見どころは、マーカーランプを内蔵したサイドスカート。走行中はもちろん、停車時にも風景に自然と溶け込むウイングバンを目指したという。

庫内はダウンヒルバイクの移動式ガレージをイメージ。単にバイクを運ぶのではなく、『ガレージごと運ぶ』という発想を形にした点も、このモデルならではの魅力だ。

エルフミオ・クロススタイル・コンセプト2026

普通免許で運転可能な『エルフミオ・スペースキャブ』をベースに、仕事と遊びの両立を前提とした『スペシャリスト』向けに開発された『クロススタイル』コンセプトモデル。プロの現場に対応する高い機能性と、遊び心を融合したワイルドなデザインが特徴だ。

ハードカーゴジャパンが手がけるワークキャリアは好評を受け、純正用品としての販売が決定した。



いすゞエルフミオ・クロススタイル・コンセプト2026 上野和秀

さらに、初公開となる荷台後部の可動式キャリアを装備。前後方向には長尺物を、天地方向には背の高い荷物を積載できる構造とし、室内高に縛られないトラックならではの積載性を最大限に引き出している。

本車両は、おしゃれな造園業での使用シーンを想定した展示となっている。

ビーカム・ジオローム

キャンピングカー専用シャシ『ビーカム（Be-cam）』の新車型を初公開。

新たなワイドロング車種を追加し、4WD、9速DCT『ISIM』を採用したフラッグシップモデル。今回は日本特種ボディー社が架装した参考出展パーツ装着車『ジオローム』を出展している。悪路走破性と快適性を両立したオーバーランドスタイルを提案する。



いすゞビーカム・ジオローム 上野和秀

国産キャンピングカー量産車第1号は、1980年代から90年代にかけて大ヒットしたいすゞのピックアップトラック『ロデオ』をベースとしている。国産キャンピングカー発祥の歴史の一部となるルーツを持ついすゞは、そこから伝統やノウハウを培って本モデルを打ち出した。