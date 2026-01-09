【2026年】注目すべき若手女性俳優は？ 大河の「井上和」、朝ドラの「上坂樹里」、そして……
毎年、ドラマや映画で数多くの若手俳優が注目されブレークします。2026年もさまざまな話題作が制作される予定で、どの俳優が新たなスターになるのか気になるところです。
そこでこの記事では、2026年にこれまで以上に活躍しそうな若手女性俳優をピックアップ。ブレークが期待される3人の若手俳優を紹介します。
現在は、トーク力の高さを生かし『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）でパーソナリティーを担当。グループを代表するメンバーとして、アイドル界で大ブレーク中です。
そんな井上さんは、2026年1月4日からスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に茶々役で参加しています。井上さんが演じる茶々は、豊臣秀吉の側室となり「淀殿」と呼ばれた戦国時代のキーパーソンの1人。これまでNHK大河ドラマでは、二階堂ふみさん、北川景子さんをはじめ、数多くの人気女性俳優が演じてきた役です。
今回、井上さんは数多くの応募者の中からオーディションで選ばれており、制作陣の期待の大きさがうかがえます。『豊臣兄弟！』をきっかけに、俳優としてもブレークする可能性が高いといえるでしょう。
同作で、井上さんは地上波ドラマ初出演・初主演となり、大学受験の小論文をテーマとした高校生の青春ラブストーリーに挑戦。単発ドラマで出演者が少なく、主に井上さんと藤岡真威人さんの2人で物語が進行していく作品でした。
井上さんは、主人公・逢坂碧を担当。書道部部長の優等生で、国立大学の前期試験に落ちてしまった高校3年生の役となりました。井上さんは、思春期の女子が抱える複雑で繊細な気持ちをうまく表現することに成功。受験と恋心に揺れる高校生を、堂々とした演技で見せています。
井上さんは、同作で本格的な演技に初挑戦したのですが、度胸があると感じました。役の設定や性格もうまく理解できていた印象で、俳優としてのポテンシャルの高さを見せつけています。猛者ぞろいの大河ドラマでも、十分に個性を出せる可能性が大。俳優として、どこまで成長した姿を見せてくれるのか楽しみです。
『イクサガミ』では、岡田准一さんが演じた主人公・嵯峨愁二郎と行動を共にする香月双葉を担当。世界的に大ヒット中の作品でヒロインという大役を担いながら、共演する個性的な俳優に負けない表現力の高さを見せました。
双葉は、莫大な賞金をかけたバトルロワイアルに挑む挑戦者の1人ながら、参加者の中で最弱のキャラクター。母や地元の人々を救うために、猛者たちが集う「蠱毒（こどく）」と呼ばれるデスゲームに参加し、何度も殺されかける役です。
そんな中でも、常に純粋な優しさを失わず、生きる希望を見つけ続ける聖母のような役を、藤崎さんは瑞々しい演技で表現。多くのアクションシーンにも挑戦し、超一流俳優の中でも埋もれない輝きを放ちました。
『イクサガミ』はシーズン2の制作が決定し、さらに藤崎さんの演技に注目が集まるでしょう。次世代を担う若手女性俳優として、ブレークする可能性を秘めています。
2025年は特に演技が注目された年でした。ドラマ好きから大反響を得た夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK総合）で、森田望智さんが演じた主要キャラクター・日比野ひかりの高校生時代を担当。少し不思議な雰囲気のひかりを魅力ある演技で表現し、大人パートを演じた森田さんと調和を取る、難しいテクニックを見せつけました。
12月には初の映画出演作『ロマンティック・キラー』が公開され、主人公の友人役を演じています。また、JR東日本のキャンペーンCM「JR SKISKI」でヒロインを務め、恋する大学生を表情だけで見事に演じきりました。
そんな上坂さんは2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛さんとダブル主演を務める予定。若手ではずば抜けた表現力を持つ俳優であり、朝ドラへの出演で一気に大ブレークすること間違いなしです。
ここまで、2026年にブレークが期待される3人の若手女性俳優を紹介しました。どの俳優も演技力が高く魅力的なので、作品がヒットすればすぐ人気を獲得できそうです。ぜひ3人の演技に注目して、それぞれが出演予定の作品を見てみてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
