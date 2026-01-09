並んでいる数字の法則性を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。頭を柔らかくして、1分以内で正解を導き出しましょう！

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

数字が急激に減っていることに気づけば、意外とスムーズに解ける問題です。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

720, 120, 24, 6, 2, □

ヒント：引き算ではなく「割り算」を使います。割る数字が変化していく法則に気付けるかがポイントです。

正解：1

正解は「1」でした。

▼解説
今回の数列は、前の数字を「ある数」で割ると、次の数字になるという法則で並んでいました。

その「割る数」が、6、5、4……と1ずつ減っていくのがポイントです。

720 ÷ 6 = 120
120 ÷ 5 = 24
24 ÷ 4 = 6
6 ÷ 3 = 2

この流れでいくと、次は「2で割る」順番になります。

2 ÷ 2 = 1

よって、正解は「1」となります。

割り算のルールに素早く気付けるかがカギとなる問題でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)