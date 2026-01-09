ブルーノ・マーズが、約10年ぶり通算4作目となるニューアルバム『The Romantic』（ザ・ロマンティック）を2月27日にリリース。また、収録曲「I just Might」（アイ・ジャスト・マイト）を本日1月9日に先行配信し、MVも公開となった。

2016年の『24K Magic』以来、約10年ぶり通算4作目のアルバムとなる本作には、全9曲を収録。ジャケットアートワークはシンプルなモノトーンのイラストで、同日リリース予定の日本盤CDとLPは、タイトルがカタカナで表記された日本限定特別仕様となる。日本盤CDの初回生産分には、アートワークをプリントしたステッカーも付属する。

先行配信された「I Just Might」は、一度聴いたらクセになるメロディアスなポップソング。MVは「APT.」や「Die With A Smile」に続き、ブルーノとダニエル・ラモスが監督を務め、バンドメンバーやカメラマンなど計6人をブルーノが演じるという1人6役の演出と特殊効果が見どころとなっている。

さらに、ワールドツアーの開催も発表。今回発表された日程は北米とヨーロッパのみとなっており、4月10日にNRGスタジアムで開催されるラスベガス公演を皮切りに10月14日にBC Placeで開催されるバンクーバー公演まで、カナダを含む北米29公演、ヨーロッパ9公演の計38公演をまわる。公演地により、アンダーソン・パーク（DJピー・ウィー名義）やリオン・トーマス、ヴィクトリア・モネ、RAYEがサポートアクトを務める。

（文＝リアルサウンド編集部）