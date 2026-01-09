6大会ぶりの春高優勝を目指す東九州龍谷の藤粼愛梨キャプテンがコートで心を通わせるチームメートの横顔を紹介した。

大石はるか

◆大石はるか(3年、MB)

「珍しい左利きのミドルです。吠えるタイプじゃないけど、冷静に相手のコートを見られる。ミドルは必ず1枚になるので決めきってほしい。掃除やご飯当番を決める『寮長』で皆のお母さんなんです」

藤粼愛梨と源田真央（右）

◆源田真央(3年、L)

「マオが後ろにいるだけで安心できます。どんなに厳しいボールでも必ず上げてくれる東龍の絶対的守護神です。お互い体は小っちゃいけど、2人で1本上げようね、と3年間ずっと言ってきました」

鎌倉詩織（左）と藤粼愛梨

◆鎌倉詩織(2年、OH)

「パワーがあって乗ったら止められない。しおりは、国スポで最後の1点を決めきれなかった悔しさを忘れずに頑張ってきた。あの1点はチーム全員で背負っていくもの。最後一緒に笑いたい」

松尾侑和（右）

◆松尾侑和(2年、MB)

「おっとりしていますが(笑)、高さがあってスパイクも長いコースに打てる。春高はどこのチームと対戦してもミドル対決になる。ミドルで負けられないのは、ゆなが一番分かっています」

吉村はぐみ

◆吉村はぐみ(2年、S)

「1学年下だけど、中学の佐賀県選抜から一緒。こっちのサーブ時に手を握るのは、私とはぐみのルーティンなんです。欲しい時に上げてくれる。だから上がってきたボールは全部打ち抜きます」

忠願寺莉桜

◆忠願寺莉桜(2年、OP)

「中学生の時から注目されて、世界のコートも経験しているので勝利へのこだわりがすごい。打つだけじゃなくてレシーブもトスもうまい。りおんがレシーブを狙われたら、私が打って助けます」