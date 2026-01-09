¹â¹»ÆüËÜ°ì12ÅÙ¤ÎÌ¾¾¤«¤é·Ñ¾µ¤ÎÌ¾ÌçDNA¡ÖºÇ¸å¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÁÛ¤¤¡×6Âç²ñ¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ø½à·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Ï¥¤ÇÆ¼Ô¤È·ãÆÍ Åì¶å½£Î¶Ã«¡¦ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Ç6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡ÖÅìÎ¶(¤È¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬)¤¬¡¢10Æü¤Î½à·è¾¡(ÅìµþÂÎ°é´Û)¤Çºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)ÇÆ¼Ô¤Î¶âÍö²ñ(Âçºå)¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÅìÎ¶¤ÎÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ¤Ï2025Ç¯6·î¡¢Á´¹ñ¹â¹»¼çÍ×Âç²ñ¤ò²áµî12ÅÙÀ©¤·¤¿Áê¸¶¾ºÁ°´ÆÆÄ(57)¡áSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë´ÆÆÄ¡á¤«¤é»Ø´ø¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡¢Æ£粼°¦Íü¥¥ã¥×¥Æ¥ó(3Ç¯)¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÊÑ¤Î¿®Íê´¶¤È¤È¤â¤Ë¡Ö3Ç¯À¸¤ÎÁÛ(¤ª¤â)¤¤¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£(Ê¹¤¼ê¡¦À¾¸ý·û°ì)
¡¡¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ£粼¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¡£ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÁê¸¶ÀèÀ¸¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅìÎ¶¤Î³Ð¸ç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£ÆÃ¤Ë½Õ¹â¤Ç¤Ï²¼µéÀ¸¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡Æ£粼¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£(25Ç¯ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤8¶¯¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ3°Ì¤Ç)Á´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ°ì°Ê³°¤Ï²ù¤·ÎÞ¡£¤½¤³¤·¤«ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¡ÖÎÞ¡×¤Ï²ù¤·ÎÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Éô¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î£±¥Á¡¼¥à¡£3Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆ£粼¤¬¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Èà½÷¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤«¤Ê¤È¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢Îý½¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹¥¤¤Ê¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡ÄËÜÅö¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£粼¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É(¥Ò¥Ã¥¿¡¼)¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¼þ¤ê¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÎ¶¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢9¿Í¤Î3Ç¯À¸¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏºÇ¸å¡¢3Ç¯À¸¤ÎÁÛ¤¤¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤£³Ç¯À¸¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤«¡£¡Ö»ä¡¢½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Â¿¤¤3¿Í(Æ£粼¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÂçÀÐ¤Ï¤ë¤«¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¸»ÅÄ¿¿±û)°Ê³°¤Î3Ç¯À¸¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤É¤ì¤À¤±µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢»Ñ¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤ÎÅìÎ¶¤Ç1¡¢2Ç¯À¸¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿3Ç¯À¸¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£